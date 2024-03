Samuel Eto'o e Marco Materazzi erano amicissimi ai tempi del Triplete. Del resto, quell'Inter era unitissima e si vede tutt'ora. È bastato rivedere alcuni protagonisti tornare a giocare insieme e fare spogliatoio in Georgia per un'amichevole, per vedere che il loro feeling è rimasto intatto nel tempo. E anche sui social si nota spesso. Come questa volta in cui l'ex difensore ha mandato gli auguri di compleanno all'ex attaccante.