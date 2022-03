Materazzi: “Inter? Il derby ha sparigliato le carte. Con un risultato diverso…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "L'Inter avrebbe meritato nei primi 75 minuti e con un risultato diverso avrebbe avuto la spinta per lo sprint"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così del momento poco brillante dei nerazzurri: "Il derby ha sparigliato le carte, l'Inter avrebbe meritato nei primi 75 minuti e con un risultato diverso avrebbe avuto la spinta per lo sprint. Ora deve ricreare le giuste opportunità. E' un po' come un Gran Premio di Formula 1: quando ti superano, devi ricreare il momento giusto per superare di nuovo".