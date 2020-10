Materazzi: “Peccato per i positivi al Covid. Siamo l’Inter, siamo pazzi: nel derby di solito…”

Marco Materazzi ha parlato prima del derby ai microfoni di Inter TV per analizzare la partita e le sensazioni: “Una partita bella da tutti i punti di vista, vedi il calcio. E’ bello andare in campo con un pubblico che solo San Siro sa proporre. Il momento è delicato e vanno rispettate le regole. Spero che questa pandemia finisca presto per tornare a gioire e soffrire sugli spalti. Milan? L’Inter sta facendo il suo percorso, peccato per i positivi al Covid: potevi fare una partita più bella. Senza togliere nulla a chi giocherà oggi. Bastoni sta dando tantissimo al gruppo. Siamo abituati, siamo l’Inter e siamo pazzi: nel derby diamo il meglio di noi stessi. Il Milan arriva favorito, dalla parte della barricata c’è dio. Speriamo che vinca Lukaku. Ibrahimovic penso sia la ciliegina sulla torta di questo campionato insieme a Lukaku e Cristiano Ronaldo. Però Ibra a 39 anni è un grandissimo campione, non vuole mai perdere e fa crescere gli altri. Anche noi ha aiutato nella crescita, spero che vinca l’Inter. Il gol nel derby rimane impresso perché lo fai nello stadio più bello del mondo. Quando fai gol a San Siro nel derby vieni ricordato in maniera differente”.

(Inter TV)