Materazzi: “Mourinho? Sarà speciale per lui. Ma per l’Inter conta solo la semifinale”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha parlato del ritorno nella San Siro nerazzurra di Josè Mourinho per Inter-Roma

"Avrebbe “voluto” una partita così: con la Roma è l’occasione migliore per rifarsi. Nessuno sa entrare nella mente dei giocatori come lui, infatti aveva costruito una squadra d’acciaio soprattutto dal punto di vista psicologico: eravamo capaci di aggirare ogni ostacolo".

"Mou ha già giocato una volta contro l’Inter in campionato ed è già tornato a Milano in altre occasioni, ma questa sarà una partita particolarmente emozionante: sarà “speciale” rivedere San Siro nerazzurro, la sua vecchia casa, e tornare lì dove è stato così felice, ma non dimentichiamoci ciò che più conta per tutti, ovvero la qualificazione in semifinale di Coppa Italia".