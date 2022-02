Moratti: “Mou sarà accolto alla grande. Se c’è qualcosa che non gli ho mai detto? Penso che…”

Sarà una serata speciale per tutti, in campo e fuori. Soprattutto per lui, che Josè Mourinho lo ha portato all'Inter

Marco Macca

Sarà una serata speciale per tutti, in campo e fuori. Soprattutto per lui, che Josè Mourinho lo ha portato all'Inter e con lui ha vissuto due anni incancellabili. Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, sarà ovviamente fra gli spettatori interessati di Inter-Roma, di scena questa sera a San Siro. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport sul ritorno dello Special One al Meazza:

Presidente Massimo Moratti, è il momento di aprire il libro Cuore.

«Sarà una emozione grandissima accogliere José a Milano, a San Siro, nel suo San Siro: sarà come fare un tuffo nei ricordi. Siamo diventati quasi la stessa cosa. Nessuno potrà mai cancellare quello che abbiamo vissuto insieme».

Niente coreografia ufficiale, ma che accoglienza si aspetta dal pubblico?

«Semplicemente, verrà accolto come merita: adesso siede su un’altra panchina, ma in fondo non è su quella della Juve o del Milan, ma della Roma...».

Che rapporto avete oggi?

«Ci sentiamo spesso ed è sempre molto carino con me, lo abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, ma non a ridosso di questa partita. Per me è rimasta la stessa persona di sempre».

C’è qualcosa che non gli ha mai detto?

«No, ma in questo momento penso quanto sarebbe stato più bello goderselo per un numero maggiore di anni, farlo restare in quella che sarà sempre la sua casa. Non è andata così, peccato, ma noi tutti saremo sempre parte di un’unica famiglia».