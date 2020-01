Stampa estera – Mercato Inter, Matic ora la partenza è difficile. Nelle scorse settimane…

Matic è stato considerato nei mesi scorsi un obiettivo dell’Inter. Ma pare che il giocatore non possa lasciare il Manchester United nel mese di gennaio. L’infortunio di Pogba complica le cose: il calciatore non potrà partire nonostante abbia un contratto in scadenza e non abbia rinnovato. “Nelle scorse settimane – si legge dai siti esteri – il calciatore ha trattato con i nerazzurri, la Juve e l’Atletico Madrid, ma quanto accaduto a Pogba esclude la sua partenza ora”.

(fonte: todofichajes.com)