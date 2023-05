Matri: “L’Inter con Brozovic ha ripreso in mano il possesso. Col Milan terrei fuori…”

In quattro per tre maglie. I centrocampisti dell'Inter stanno brillando tutti e per Simone Inzaghi non sarà per nulla facile scegliere chi schierare contro il Milan tra andata e ritorno nel doppio derby che mette in palio la finale di Champions League. Sul tema si è soffermato anche lo studio di DAZN con i diversi ex calciatori presenti ieri sera.