Matri: “Juve? Mi aspetto reazione per avvicinare l’Inter. Il Frosinone…”

Le parole dell'ex attaccante a proposito dei bianconeri ora in campo contro il Frosinone in trasferta

Nello studio pre partita di DAZN, Alessandro Matri, ex attaccante della Juventus, ha parlato di quella che potrebbe essere la partita dei bianconeri di Allegri ora in campo contro il Frosinone. Queste le sue considerazioni: "Mi aspetto una reazione forte dalla Juventus, il Milan ha perso punti e la Juve può avvicinare l'Inter. Mi aspetto un atteggiamento diverso rispetto a Genova, dove è mancata la reazione. Col Frosinone sarà difficile, giocano contro la seconda in classifica che viene da undici risultati positivi in fila. Ma il Frosinone sta dando fastidio alle grandi. Può affrontare la partita con la giusta serenità e ha un allenatore che si sta prendendo una bella rivincita".