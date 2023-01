Matri: “Inter, Lukaku-Dzeko bene ma sta mancando Lukaku. E Calhanoglu…”

Presente a Riyad per la Supercoppa tra Inter e Milan, Alessandro Matri ha parlato ai giornalisti presenti, tra i quali Fcinter1908.it

Presente a Riyad per la Supercoppa tra Inter e Milan, Alessandro Matri ha parlato ai giornalisti presenti, tra i quali l'inviato di Fcinter1908.it:

"E' un derby, è una finale e azzera il periodo che stanno vivendo entrambe. L'Inter mi sembra in salute nonostante la prestazione non positiva col Verona e il risultato col Monza. Il Milan arriva da due risultati non positivissimi ma il recupero di Tonali può dare fiducia ai rossoneri"