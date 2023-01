Matri: “Gagliardini ha pagato più di altri la situazione dell’Inter. Inzaghi ha capito…”

Dagli studi di Dazn, Alessandro Matri ha commentato le dichiarazioni di Roberto Gagliardini rilasciate al termine di Inter-Verona. "Secondo me lui ha pagato più di altri la situazione dell'Inter. Quest'anno ha giocato in una partita importante contro la Lazio, ha ricevuto tante critiche Inzaghi e di riflesso anche lui che era stato messo a uomo su Milinkovic".

"Inzaghi lì forse ha capito di aver sbagliato, è stato messo un po' da parte. È un giocatore che se gioca in una squadra come l'Inter dell'anno scorso, una squadra che attacca, propositiva, può dare molto di più. Se l'Inter gioca come quest'anno, più bassa, fa fatica a farsi vedere e paghi".