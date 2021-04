Matteoli: “Conte come Trap: l’Inter può aprire un ciclo. Barella top, a 7 anni…”

Gianfranco Matteoli, ex centrocampista dell'Inter dei record del Trap, ha parlato di Barella e dell'attualità

«Questa Inter è matura come lo era la mia. Oggi Lukaku e compagni sanno perfettamente come si gestiscono i momenti della partita. Sanno quando accelerare, gestire, stringere i denti. Capitava anche a noi: in un modo o nell’altro vincevamo, gli avversari non sapevano come prenderci».

«Con me fu quasi un caso: accadde tutto in una partita del Mundialito, non c’era nessuno, da trequartista Trap mi mise in regia e non ho più cambiato. Con Eriksen era solo questione di tempo. L’Italia è un campionato con una pressione enorme. Vale per tutti: se non hai grande personalità, se non sei strutturalmente preparato, vai in sofferenza. Il danese si è rivelato un ragazzo molto intelligente».