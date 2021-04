Inter, prima il 10 e poi la lode. GdS: “Conte ha ribadito un concetto alla squadra”

Il Sassuolo arriva a San Siro con la voglia di fare punti ma Conte insegue il record di Trapattoni per la sua Inter

"Per la lode un po’ di attesa, grazie. Per il dieci no, oggi è il giorno. L’Inter prova a mettere un punto sul campionato. Oppure 11 sul Milan e almeno 12 su una tra Juventus e Napoli, fate voi: se non un verdetto, qualcosa che ci assomiglierebbe molto, perché poi per vincere lo scudetto ai nerazzurri ne basterebbero appena altri 16 da distribuire in nove giornate". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'importanza, per l'Inter, della sfida contro il Sassuolo in programma quest'oggi a San Siro: l'obiettivo è la decima vittoria consecutiva che avvicinerebbe i nerazzurri all'obiettivo scudetto.