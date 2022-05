Matteoli: “Cagliari? Ecco cosa deve fare per battere l’Inter. Barella…”

Intervistato da L'Unione Sarda, l'ex giocatore ha parlato della gara dell’Unipol Domus

Intervistato da L'Unione Sarda, Gianfranco Matteoli ha parlato di Cagliari-Inter, gara fondamentale per entrambe le squadre. "Magari è una frase fatta, ma il Cagliari per battere l’Inter dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo. Purtroppo è una partita che conta come non mai, delicatissima per tutte e due le squadre. Il Cagliari si gioca la Serie A in 90 minuti, mentre l’Inter si gioca lo scudetto. Niente calcoli, ora, devi andare in campo e giocare".