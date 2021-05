Matthaus: “Contento che l’Inter abbia interrotto il dominio Juve. Mourinho? Ultima occasione”

In un'intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, Lothar Matthaus, ex campione dell'Inter, ha parlato dello scudetto dei nerazzurri

L'INTER DI CONTE COME L'INTER DEL TRAP - "È un grande complimento per noi. In effetti vedo qualche analogia. Anche allora l’Inter si completò con alcuni acquisti azzeccati, come il mio, quelli di Brehme, Berti, Bianchi e Diaz. Vale lo stesso per Hakimi che si è aggiunto a Lukaku e Barella, arrivati un anno prima. Anche questa squadra ha un’ottima coppia d’attacco: Lukaku e Martinez. Come la nostra con Serena e Diaz. Conte è bravo a entrare in sintonia con i giocatori, proprio come Trapattoni. Sono contento che sia stata l’Inter a interrompere il ciclo vincente di nove anni della Juventus".