Matthaus: “Inter passo in avanti per Thuram. Ha talento per far bene in Italia”

L'ex centrocampista nerazzurro parla dell'attaccante francese: "A Milano tutto è un po' più grande che non a Mönchengladbach"

Lothar Matthaus, indimenticato ex centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Deutschland di Marcus Thuram, obiettivo di mercato dei nerazzurri: "Sarebbe un passo avanti per lui. Sarebbe un livello superiore. L'Inter fa la Champions, ha tanti tifosi, lo stadio è gigantesco. Mi sembra che tutto sia un po' più grande che non a Mönchengladbach. Lui ha il talento per far bene in Italia".