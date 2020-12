Matthaus: “Inter, Vidal l’esempio del centrocampista evoluto. Conte tra gli allenatori che…”

In una lunga intervista rilasciata a France Football, Lothar Matthaus non si è soffermato solo su Nicolò Barella. L’ex calciatore dell’Inter ha parlato anche di Arturo Vidal: “Ci sono anche centrocampisti di raccordo che evolvono, come nel caso di Arturo Vidal, che è più difensivo ma che ha le possibilità di innescare azioni offensive con lanci lunghi di precisione chirurgica“.

Un ex centrocampista diventa automaticamente un buon allenatore?

“Ci sono molte possibilità, come dimostrano i numerosi esempi: Pirlo alla Juve, Conte all’Inter, Gerrard ai Rangers, Lampard al Chelsea, Simeone all’Atletico, Guardiola al Manchester City, Deschamps che ha allenato Juve, Monaco e Marsiglia. Ma ci sono esempi che provano il contrario: Klopp è stato un difensore, che non gli ha impedito di diventare uno dei migliori allenatori del mondo. Un calciatore che ha avuto un ruolo primario nella sua squadra ha maggiori possibilità di fare una grande carriera rispetto a un portiere o un terzino sinistro. Ne sono convinto”.