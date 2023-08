Mattinata di trattative a Londra tra Roma e Chelsea per Lukaku

C'è fiducia da entrambi le parti che l'operazione possa chiudersi, ma servirà ancora un po' di tempo. Nel frattempo Lukaku è a Bruxelles in attesa di notizie.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.