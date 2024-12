"Juve? Prendiamoci la vittoria intanto. Poi che la Juventus sia uscita dal periodo di ristrutturazione e che abbia preso la strada maestra andiamoci cauti. Ho applaudito la prestazione col City, che non era il vero City ma non era neanche la vera Juve. Ci vado cauto perché sono ancora con l'occhio vigile sulla gestione della Juve. Perché tanti infortuni? Perché sono davvero troppi".

"Fonseca? Quando se n'è uscito in quel modo ha fatto benissimo. Ha dimostrato coraggio e personalità. Si è messo a torso nudo davanti ai fucili della stampa, della critica, di tutti. A Fonseca, piaccia o non piaccia, non è stato mai risparmiato nulla. Ora vediamo come risponderà la squadra, perché qualcuno deve rispondere, in un modo o in un altro"