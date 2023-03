Mattioli: “Mourinho, queste parole su Serra di una volgarità incredibile”

“Mi sarei aspettato qualcosa di diverso da Mourinho, perché la responsabilità della sconfitta non può essere addossata al quarto uomo, con cui non ha avuto uno scambio fraterno. Vorremmo sapere come mai la Roma abbia approcciato a questa sfida con leggerezza. Ogni partita è una finale ormai per la Cremonese, bastava vedere qualche partita. Bastava un modesto allenatore per capirlo e mettere all'erta una squadra. Hanno dato tutto nei limiti della correttezza massima. Mourinho per evitare domande scomode ha spostato l'attenzione su altro. Doveva dire 'ho sbagliato io'".