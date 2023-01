Mattioli: “Skriniar? Non esistono più bandiere. Ormai è un teatro”

In collegamento a TMW Radio, il giornalista Rai Mario Mattioli ha parlato così del caso Milan Skriniar di casa Inter

In collegamento TMW Radio, il giornalista Rai Mario Mattioli ha parlato così del caso Milan Skriniar di casa Inter :

“Forse siamo noi che diamo troppa importanza a quello che accade attorno a un giocatore. Le bandiere sono ormai ammainate da tempo, non esistono più. Skriniar ha pagato il fatto di rappresentarsi da solo. Un agente avrebbe rotto le scatole alla società magari già un anno fa. Alle società dei calciatori importa non l'uomo ma le prestazioni. Siamo noi che desideriamo che tutti si comportino come vorremmo, ma è un teatro ormai”, le sue parole.