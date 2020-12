Matvienko: “Grazie Lukaku: ci ha fermato uno degli ultimi tiri. Pari positivo, meritiamo l’EL”

Il difensore dello Shakhtar Donetsk, Mykola Matvienko, ha parlato a Futbol TV dopo il pari di San Siro contro l’Inter nella gara valida per l’ultimo turno di Champions League. Ecco le parole, riportate dal sito ufficiale del club ucraino: “L’Inter voleva vincere, ma lo volevamo anche noi. Probabilmente possiamo dire che il risultato è positivo e che lo Shakhtar merita di giocare in Europa League in primavera. Durante la partita abbiamo fallito alcune occasione e, a ripensarci, siamo pentiti perché potevamo fare di qui. Grazie a Lukaku, ci ha aiutato a fermare uno degli ultimi tiri che hanno colpito la porta”.

Stai sorridendo: sei soddisfatto del risultato?

“Era un ‘dentro o fuori’. Subito dopo il sorteggio tutti pensavamo di raggiungere almeno l’Europa League. Poi, dopo aver avuto un buon inizio, abbiamo iniziato a parlare della fase finale della Champions League. Il ‘dentro o fuori’ è continuata e, in generale, penso che questo risultato sia positivo”.