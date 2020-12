Matviienko: “Con l’Inter la gara dell’anno per noi. Daremo tutto per ottenere un risultato positivo”

Mercoledì l’Inter affronterà una partita importantissima con lo Shakhtar in Champions League. Per qualificarsi agli ottavi di finale, i nerazzurri devono battere gli ucraini, ancora in corsa per la qualificazione, e sperare che Borussia e Real non pareggino. Della sfida europea ha parlato il difensore dello Shakhtar Mykola Matviienko:

“È la gara dell’anno per noi, la più importante nell’ultimo anno. Ci prepareremo per affrontarla al meglio, analizzeremo il gioco dei nostri avversari e daremo tutto sperando di ottenere un risultato positivo”.