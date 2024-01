Mauri: “Juve sorpresa, ma secondo me l’Inter alla fine vincerà lo scudetto”

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Stefano Mauri, ex centrocampista, ha parlato così della corsa scudetto: “Ora la Juve è prima in classifica perché ha una partita in meno ma è quasi una sorpresa perché quest’anno nessuno si sarebbe aspettato una lotta così serrata con l’Inter che rimane la favorita per la vittoria finale e secondo me vincerà lo scudetto. Però adesso aumenta la pressione perché la Juve ha ritrovato Vlahovic, inserito molto giovani e gioca con un atteggiamento positivo”.