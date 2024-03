Le parole dell'ex centrocampista: "L’Inter, a differenza della Lazio, si diverte in campo. Lautaro rincorre gli avversari, tutti si danno una mano”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Stefano Mauri, ex centrocampista, ha parlato così del momento dell'Inter: “Inzaghi dell’Inter ha più esperienza rispetto a quello visto alla Lazio: ogni anno è sempre migliorato, si mette sempre in discussione. All’Inter, ovviamente, ha più scelta ed è diventato bravo a ruotare i giocatori, anche se le partite più importanti gioca sempre con gli stessi. L’Inter, a differenza della Lazio, si diverte in campo. Lautaro rincorre gli avversari, tutti si danno una mano”.