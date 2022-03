Mauro: “Barella non avrebbe giocato nella Nazionale del 2006, ma ottimo giocatore”

Massimo Mauro è tornato sulle parole pronunciate sul centrocampista dell'Inter che tanto hanno fatto discutere

Massimo Mauro, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, ha spiegato nuovamente le sue parole nei confronti di Nicolò Barella che tanto hanno fatto discutere pochi giorni fa: "Ho detto che nel 2006 Barella non avrebbe trovato posto in quella Nazionale, ma non significa che non sia un ottimo giocatore. Lo è. Ma un problema esiste se non abbiamo vinto contro la Macedonia che è una buona squadra di serie B".