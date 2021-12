Mauro: “Atalanta anti Inter, ma con Brozovic sembra abbiano due uomini in meno”

L'ex difensore di Juve e Napoli ha commentato su La Gazzetta dello Sport la lotta al vertice in Serie A

«La partita col Verona per l’Atalanta è stata probabilmente più importante di quanto possa sembrare. Gara bellissima, le squadre sembravano due pugili che se le davano di santa ragione. Ha vinto quella con più qualità davanti, ma ha vinto l’Atalanta anche perché ha un carattere esagerato, straordinario. Quello è stato un test importantissimo, dopo la delusione di Champions: gli uomini di Gasperini hanno dimostrato di poter arrivare in fondo. L’Atalanta può essere l’anti-Inter, che resta favorita perché è una squadra forte nei singoli e che gioca bene. Gli avversari dei nerazzurri sembrano avere due uomini in meno, per come Brozovic è bravo a far girare la palla e coinvolgere tutti i compagni. La corsa comunque resta a quattro: il Milan e il Napoli di fronte a difficoltà importanti e impreviste non se la sono cavata bene, ma sono due squadre di qualità. Non credo che mollino, anche se in questo momento sembrano un passo indietro».