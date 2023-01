Mauro: “Brozovic-Kessie? Calhanoglu non ha la stessa presenza del croato”

Intervenuto negli studi di Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di scambio tra Inter e Barcellona dei due calciatori Franck Kessie e Marcelo Brozovic: "Calhaonglu non ha la stessa presenza tattica di Brozovic: è bravissimo, ma Marcelo quando si mette lì è un direttore d'orchestra. Supercoppa? Mi dispiace non si giochi a San Siro: è un trofeo, è importante per tutte e due".