Mauro: “Conte? Già problemi con Agnelli e Abramovich. Allegri è diverso: non per forza…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio 24, l’ex calciatore e ora opinionista Massimo Mauro ha parlato di Antonio Conte e delle ultime vicende in casa Inter con la possibile rottura a un anno dal suo insediamento sulla panchina nerazzurra: “Conte ha avuto problemi con Agnelli, li avuti con Abramovich e li sta avendo all’Inter non è una novità. Lui stressa i rapporti e questo spesso crea gruppi uniti verso l’obiettivo, il suo gioco mi piace, ma è un modo di intendere il suo mestiere molto discutibile. Allegri, prima di essere un grande allenatore, è una persona molto in gamba e gestisce le cose in maniera completamente opposta rispetto a Conte. Non per forza bisogna litigare per sostenere le proprie idee“.