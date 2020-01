Mauro: “Conte e Gattuso hanno motivo di essere tristi. Juve abitauta a lottare per vincere”

Intervenuto a Tutti Convocati, l’ex difensore della Juve Massimo Mauro ha parlato del momento dell’Inter e della lotta al vertice con Juve e Lazio:

“Conte e Gattuso invece hanno motivo di essere tristi. L’Inter, come numero di uomini, con gli innesti sarà più vicino alla Juve, come abitudine a lottare per vincere lo scudetto direi di no. Le alternative ce le ha anche adesso, ieri è entrato Sanchez… Però deve andare a 100 all’ora. La Lazio si può permettere qualsiasi cosa perché ha autostima. Le altre squadre sembrano sprovvedute, la Lazio trova sempre spazio e mette in difficoltà tutti i difensori che ha incontrato. Sono più in forma di Juve e Inter”.