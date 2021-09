Mauro: “Juve e Napoli, sarà dura competere per lo scudetto a Inter e Milan”

L'ex difensore Massimo Mauro ha parlato della sfida tra Napoli e Juve e delle possibilità di contendere lo scudetto a Inter e Milan

«O Spalletti e Allegri fanno miracoli, o sarà difficile competere con Inter e Milan. Da parte della Juve c’è l’abitudine al successo sviluppata negli ultimi dieci anni. Per quanto riguarda il Napoli non credo che screditare il calcio aiuti a vincere e mi riferisco a De Laurentiis. Se dici che vincere non conta e che lo Scudetto ti è stato scippato crei un alibi ai giocatori. Non è il modo per rendere vincente un gruppo».

«Il Napoli mi sembra capace di rispettare il suo ruolo: lottare per andare in Champions e, se fanno i fenomeni, per lo Scudetto. La Juve per motivi diversi è stata preoccupante a Udine e contro l’Empoli e Allegri dovrà trovare delle contromisure. Ero allo Stadium e la squadra sembrava a fine stagione, stanca: da vedere se dipende dalle scorie dell’Europeo. Poi Dybala, Chiesa e Cuadrado provavano a risolverla da soli e Bonucci, che se gioca in spazi stretti ed è l’uomo in più quando imposta è il migliore, in spazi larghi va in difficoltà. Una Juve troppo brutta per essere vera, ma forse è il caso di capire prima di tutto come proteggere il portiere e poi si vede».