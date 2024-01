Mauro: “Gli Oscar per il girone d’andata? Premio tre nerazzurri”

Terminato il girone d'andata, è tempo di primi bilanci. Al giro di boa Massimo Mauro dà gli oscar per Sport Mediaset per quanto visto finora: "L'Inter ha giocato bene, ha due punti in più della Juventus e quindi Inzaghi merita il premio di miglior allenatore. Il portiere dico Provedel, che è nella storia anche per il gol in Champions League.