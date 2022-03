Mauro: “Inter? E’ la favorita scudetto per un motivo chiaro”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito del ruolo dell'Inter nella lotta al tricolore in Serie A

Massimo Mauro, ex calciatore, negli studi di Pressing si è espresso sulla lotta scudetto in Serie A. Questo il suo parere a proposito dell'Inter di Simone Inzaghi: "L'Inter è certamente la squadra migliore del campionato come organico. Ha ritrovato tutti, ha gente abituata a vincere e ha la difesa che ha già vinto l'anno scorso. E' questo che ne fa la favorita in ottica scudetto secondo me".