Mauro: “Inter la più forte. Baschirotto-Lautaro? Per me giallo giusto perché…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter a Lecce: "Mi hanno convinto tutte e tre, hanno fatto vittorie difficili: se sei una grande squadra e vinci come ha fatto l'Inter a Lecce, è un segnale straordinario. L'Inter è fortissima davanti, fa bene a tenerli se può: speriamo non vendano Skriniar, è la più forte. Baschirotto-Lautaro? Chiaramente è un fallo cattivo e duro, ma se voleva spaccargli la gamba bastava alzare il piede di 10 cm, invece è a terra: per me il giallo è giusto. Non è 100% giallo o rosso: uno accetta la spiegazione dell'arbitro".