Mauro: “Inter? Lautaro mercoledì ha fatto una sceneggiata imbarazzante”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito dell'argentino e più in generale del reparto avanzato dell'Inter di Inzaghi

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato dei vari reparti avanzati della Serie A. Questo il suo parere sull'Inter, con un riferimento anche alla partita di Supercoppa contro la Juventus: "L'Inter è davanti a tutti: ha quattro giocatori forti. Lautaro che mercoledì si lamenta del cambio è imbarazzante: fa una sceneggiata, è sbagliato nei confronti di compagni e allenatore. Poi l’Atalanta: Malinovskyi mi fa impazzire per come calcia quando non sembra avere né tempo né spazio. Tra le altre punte della A, sarei curioso di vedere Abraham alla Juve: per me sarebbe adatto".