Mauro: “Inter, non cedere nessuno. Soprattutto questi quattro giocatori”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha espresso il suo parere su come si stanno muovendo le grandi della Serie A, su cosa serva loro per migliorare gli organici e su chi possa essere il giocatore che sposterà gli equilibri. "Il mercato di gennaio è particolare e molto dipende dalla disponibilità economica. Io, ad esempio, sono innamorato di Kai Havertz e convinto che uno come lui cambierebbe i destini di tutti, anche della Juventus. Ma non arriverà, e questo lo sappiamo tutti".

"Nel mondo terreno, penso che Scamacca - mi piace molto, come già detto - cambierebbe il destino di tante squadre, mentre le esigenze delle prime cinque mi sembrano piuttosto chiare. Inter: non cedere nessuno, soprattutto il rombo Skriniar-De Vrij-Bastoni-Brozovic. Milan: un centrale su tutti e, se possibile, una punta molto più giovane di Ibra e Giroud. Io sono per i ragazzi. Napoli: un difensore e un centrocampista più che un attaccante, perché per me Koulibaly e Anguissa pesano più di Osimhen. Atalanta: bene Boga, bel colpo perché sa cambiare ritmo e “strappare” più di tutti i giocatori in rosa".