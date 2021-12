De Vrij: “Nessuno all’Inter è appagato, vogliamo molto di più. Vedo Dumfries e…”

Il difensore nerazzurro si racconta in una lunga intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad

Le difficoltà iniziali, le critiche della stampa e soprattutto vincere altri titoli con la maglia dell'Inter. In una lunga intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad, Stefan De Vrij si racconta. Il primo argomento affrontato dal difensore nerazzurro riguarda le critiche: "All'inizio sei impegnato con questo. Ma gradualmente impari a lasciar perdere. Non è così importante cosa pensi la gente".

"Quando sono stato votato miglior difensore della Serie A, ho sentito che qualcosa era cambiato. Lo scudetto era principalmente quello a cui io e la squadra stavamo lavorando da molto tempo. Non l'ho visto come un bisogno di dimostrare agli altri. Non puoi fare molto, la risposta è una sola: mostrare chi sei sul campo. A volte è più fastidioso per la famiglia. Spesso dovevo dire ai miei genitori di non guardare e leggere tutto, ahahah. Beh, ti rende più resiliente. E impari a filtrare: chi dice cosa".