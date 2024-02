Mauro: “Inter? Non meglio del Napoli di Spalletti. A quelli che mi dicono…”

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La difesa a 4 mi sembra la soluzione migliore. Di Lorenzo non da esterno mi sembra una bestemmia per come l’abbiamo visto l’anno scorso da attaccante aggiunto. Di Lorenzo e Mario Rui laterali mi sembrano la soluzione migliore. Poi è chiaro che conta la cazzimma e l’interpretazione e non solo il modulo.