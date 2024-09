E il calcio dei club in mano ai fondi quanto le piace?

«Lo odio, lo odio. L’Italia è un Paese diverso, ci siamo americanizzati in tutto, perché ora anche nel gestire il calcio? Lo so che servono i soldi ma la passione con cui i tifosi seguono il calcio in Italia non è paragonabile a quella con cui gli americani seguono il basket o il baseball. Per noi è cultura, costume e storia. Per loro è solo sport. Noi cresciamo con la fede sportiva, loro con la sportività, che è bellissimo ma è un’altra cosa. Vedere qualcuno che parla solo di bilanci è positivo ma vada in America. Da questo punto di vista la Juventus è un vanto straordinario. Credo sia l’unica società che da oltre 100 anni appartiene alla stessa proprietà. Spero che non vada mai in mani straniera e resti nelle mani della stirpe Agnelli».