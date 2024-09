"Certo, qualcosa da sistemare esiste. Perché nel derby sono emersi una serie di problemi in maniera più evidente. La fase difensiva, tanto per cominciare, sta risultando meno efficace rispetto all’anno passato. Colpa di una squadra spaccata e sbilanciata, come quasi mai era accaduto nelle ultime tre stagioni. Così, Inzaghi si è raccomandato di non perdere compattezza e di fare sempre attenzione alle coperture preventive. L’esempio, in questo senso, è stata la gara di Manchester, dove l’Inter è stata sempre un blocco unico e unito per fermare gli assalti del City. Peraltro, di quelle 5 reti subìte in campionato, ben 3 sono arrivate dopo l’80’. Anche a questo proposito, Inzaghi è stato chiaro: una grande squadra non può permettersi di farsi sfuggire un risultato agli sgoccioli del match. Come l'approccio non può mai essere molle. La soglia dell’attenzione deve restare sempre alta".