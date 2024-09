" Se tra il dire e il fare c’è di mezzo Lautaro , allora c’è da fidarsi . Perché quelle parole pronunciate nella tarda serata di domenica, a derby appena perso senza lasciare il segno come invece gli riusciva così facilmente fino a una stagione fa, non erano solo ricche di significato e di spirito da capitano, erano soprattutto uno spoiler di quello che succederà nelle prossime puntate: «Testa bassa e pedalare. Io per primo. Sarò il primo ad arrivare ad Appiano, a lavorare in silenzio per aiutare la squadra. Lavorerò il doppio perché siamo l’Inter e dobbiamo alzare il livello». Eccolo qui, allora, il piano dell’Inter e del suo totem: il Toro vuole tornare se stesso nel più breve tempo possibile e per farlo è pronto a tutto. A partire ovviamente dagli straordinari ad Appiano". Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sul momento del capitano dell'Inter, che deve al più presto ritrovare condizione e gol per riaccendere la squadra nerazzurra in un periodo di appannamento. Prosegue la Rosea.

"In fondo, questa annata è cominciata così, con una telefonata dall’altre parte del mondo per tendere la mano alla sua Inter in apprensione per un infortunio muscolare di Taremi a pochi giorni dal debutto in campionato. Lautaro, fresco campione di Sudamerica con l’Argentina e con il piede ancora caldo dopo i gol che avevano griffato la coppa (compreso quello decisivo in finale con la Colombia), si era tagliato le vacanze per presentarsi in soccorso di Inzaghi: era il 6 agosto, l’Inter aveva bisogno della sua presenza e lui si è materializzato all’improvviso, come i supereroi dei fumetti. Due mesi e sei partite dopo, la sola presenza non basta: l’Inter ha bisogno anche dei suoi gol e Lautaro logicamente la pensa allo stesso modo.