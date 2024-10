Intervenuto negli studi di Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così del momento e degli obiettivi dell'Inter: "Le grandi squadre e società partecipano a tutte le competizioni come si deve: l'Inter ha un organico tale per fare tutte le competizioni. I giocatori in difesa stanno facendo prestazioni individuali non all'altezza dell'anno scorso: credo sia questo il problema che c'è stato nelle prime partite".