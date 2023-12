Mauro: “Inter top al mondo in velocità. Proteste Napoli? Lasciano il tempo che trovano”

Intervenuto a Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul campo del Napoli: "Il campo ha detto che abbiamo visto che forse in velocità l'Inter è la squadra più forte del mondo: se hanno campo, gli interisti sono i migliori in assoluto. Nonostante la buonissima partita, non c'è stato niente da fare: questa partita valuta ancora di più l'atteggiamento di Allegri perché la tattica di Max di non dare spazio all'Inter è quella giusta.