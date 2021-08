Mauro: “Inzaghi bravo, grazie a Dio ci prova a fare qualcosa di diverso”

L'ex difensore di Juve e Napoli durante Tutti Convocati ha parlato dell'attacco della Juve e dell'Inter di Inzaghi

"Una grande squadra come la Juve può mettere un giocatore con quelle caratteristiche. Raspadori è un Paolo Rossi con più intelligenza, mi sembra di rivedere Pablito. È tecnico, Raspadori è forte, gli altri non entusiasmano. Scamacca mi piace, ha grinta, forza, è abbastanza ignorante per fare l'attaccante. Lui tira e fa gol, Allegri ci lavorerebbe benissimo. Raspadori è il futuro del calcio italiano. Inzaghi è bravo, proveranno a fare qualcosa di diverso. Grazie a Dio ci prova a fare qualcosa di diverso. Ha una difesa granitica e un impianto collaudato e può provare a vincere diversamente. Magari prenderanno qualche gol in più, ma ne faranno anche di più".