Mauro: “Osimhen vale Mbappé e Haaland senza alcun dubbio. È migliorato perché…”

Intervenuto ai microfoni di Pressing su Mediaset, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così di Osimhen :

"Osimhen è al livello di Haaland e Mbappé, non c'è dubbio. Non è facile fare 9 gol di fila nel campionato italiano, 10 in 8 partite. E' un giocatore migliorato perché ha smesso di litigare con arbitro e avversari, è diventato leader, i compagni si fidano di lui e risolve le partite da solo. Quando c'è qualche difficoltà, lui e Kvara sono bravi a risolvere la partita"