Autorete di Ismajli e gol di Osimhen: il Napoli vince anche ad Empoli, Inter a -18

Il Napoli non si ferma più e ottiene l'ottava vittoria di fila in Serie A battendo 2-0 l'Empoli al Castellani.

Il match si sblocca al 17' per via dell'autogol di Ismajli mentre al 28' ci pensa il solito Osimhen - sempre più capocannoniere con 19 gol, a +6 da Lautaro secondo in graduatoria - a trovare il gol del raddoppio su una respinta corta di Vicario. Nel secondo tempo, l'espulsione - rosso diretto - di Mario Rui non sposta gli equilibri. Il Napoli sale a 65, a +18 sull'Inter, e si avvicina sempre più allo scudetto.