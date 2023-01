Supercoppa, Mauro: “L’Inter ha più qualità. Per me vince Inzaghi 3-1”

Intervenuto negli studi di Mediaset, Massimo Mauro , ex calciatore, ha parlato così prima della Supercoppa tra Milan e Inter : "Ci vuole una grande prestazione del Milan per battere l'Inter: se paragoniamo le due partite con Lecce e Verona, l'Inter mi è piaciuta di più. Sono due squadre piene di giocatori che hanno vinto: secondo me sanno cosa significa vincere. Vincere porta vittorie, solo i mezzi giocatori si montano se vincono.

E' una partita importantissima. L'Inter ha più qualità in molti giocatori che possono fare la giocata che ti fa vincere: quest'anno è andata in difficoltà in diverse partite, ma mi fido di questo. Non del gioco, ma di 4/5 giocatori che sono superiori e possono mettere in difficoltà il Milan. Onana? Prima c'era un portiere importantissimo: con lui è migliorata l'Inter in alcuni aspetti. Pronostico? Vince 3-1 l'Inter".