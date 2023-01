Milan-Inter, le formazioni UFFICIALI: Darmian a destra, Dzeko-Lautaro in avanti

Le scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi per il derby che questa sera a Riyad mette in palio la Supercoppa per Milan e Inter

Non ci sono alternative alla vittoria. Milan-Inter è da sempre così, ancor di più stasera, considerata la posta in palio. A Riyad il derby che mette in palio la Supercoppa italiana in finale secca, per cui vietato sbagliare. Lo sa bene Simone Inzaghi, specialista in queste circostanze, che per l'occasione si affida alle certezze di questo ultimo periodo, provando a superare la squadra di Pioli che dal canto suo si è aggiudicata gli ultimi due confronti di campionato. Calcio d'inizio alle ore 20 italiane, Fcinter1908.it col suo inviato sul posto vi riporterà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.