Mazzarri: “Esperienza all’Inter positiva. Ho un rammarico. Se avessi avuto…”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico è tornato sulla sua esperienza sulla panchina dell'Inter

Intervenuto in conferenza stampa per parlare di Inter-Cagliari, Walter Mazzarri è tornato anche sulla sua esperienza sulla panchina nerazzurra. "Esperienza positiva, rammarico di essere stato nel posto giusto al momento sbagliato. La mia Inter non era come quella degli anni successivi, se avessi avuto una squadra al livello di ora sarebbe stata una storia diversa. Avevo una rosa in cui la società è stata venduta ed era molto inferiore rispetto a quella di sempre".