TS – Mazzarri sfida ancora il passato: con l’Inter match cruciale per ripartire

L'ex nerazzurro tenterà l'impresa al Meazza dopo il pareggio per 1-1 dell'ultimo turno contro un'altra sua ex squadra

Walter Mazzarri torna a San Siro domani da avversario. Il tecnico toscano è reduce da un'altra sfida contro il suo passato, come sottolinea TuttoSport questa mattina: "Seconda consecutiva da ex. Mazzarri affronta ancora il suo passato. Dopo il Torino ecco l’Inter, esperienza più dilatata nel tempo considerato che bisogna tornare indietro alla stagione 2013-14 quando condusse proprio i nerazzurri in Europa League, ma collezionò anche il suo primo esonero in carriera nell’annata successiva. Adesso con i rossoblù lo attendono sfide cruciali per chiudere l’anno ai margini della zona rossa e provare a ripartire con piglio più autoritario".