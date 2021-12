Mazzarri: “Inter in forma stratosferica, ma il Cagliari può fare un risultato importante”

Il tecnico del Cagliari, avversario dell'Inter domenica sera ha parlato delle qualità dei nerazzurri e delle chance della sua squadra

Walter Mazzarri si racconta a “Cagliari in diretta”, ai microfoni di Radiolina “Questa posizione di classifica non compete al Cagliari. Pensavo fosse più facile, ero convinto che alcune partite sarebbero andate meglio. La squadra è in crescita, inizia a dare segnali che mi piacciono”. Il rammarico è la difficoltà nell’allenare la squadra: “Io vorrei sempre partire dall’inizio, mi piace dare fisionomia e automatismi alla squadra, quando arrivi in corsa è difficile perché ci sono tante partite una dietro l’altra. Ma ora qualcosa si sta vedendo, anche se c’è ancora tanto da migliorare. In fase difensiva quando ci abbassiamo concediamo troppo, e ci sono momenti delle gare in cui sbagliamo troppi passaggi. Molto importanti i rientri di Dalbert e Keita”.